HABER

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Erzurum’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadelenin 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

Erzurum’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadelenin 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Gösteri, Erzurumluların adeta nefesini kesti.
Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Temmuz’da yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösterisi 23 Temmuz’da saat 13.00’da Olimpiyat Parkı semalarında yapılacak.

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
İdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kampİdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kamp
Dünyanın en iri kemirgenine Gaziantep’te yoğun ilgiDünyanın en iri kemirgenine Gaziantep’te yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.