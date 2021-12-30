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Türk yolcular yedi Avrupa ülkesine giremeyecek

30.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHGM, Omicron varyantı nedeniyle değişen kurallar gereği Türk yolcuların yedi Avrupa ülkesine seyahat edemeyeceğini açıkladı.

Türk yolcular yedi Avrupa ülkesine giremeyecek

Irak, İran ve Portekiz'e giriş koşullarında da değişiklikler oldu.Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün (SHGM) Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunda yaptığı güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular ise aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Portekiz'e sadece PCR testli aşılılar girebilecek

Yenilenen kurallar kapsamında koronavirüs aşısı olmayan yolcuların Portekiz'e girmesine izin verilmeyecek. Ayrıca aşılanma durumlarına bakılmaksızın tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerekecek. Testin, kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olması gerekiyor.

Irak ve İran'a seyahatte değişiklikler

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. Bu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcuların 14 günlük karantinaya tabi olabileceği bildirildi. Bağdat, Necef ve Basra kentlerine seyahat edenler için en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler için en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirildi.

SHGM'nin internet sitesindeki açıklamada, "Türkiye'den İran'a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşılarını olduklarına dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı.

DHA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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