"Türk yolculara seyahat yasağı"na güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk yolcuların yedi Avrupa ülkesine alınmayacağı yönündeki bilgiyi geri çekti.
SGHM, "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu"nda bugün yaptığı ilk güncellemede, Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceğini bildirmişti.
Kurum, akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.
DHA / BK,ET
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