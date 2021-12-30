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"Türk yolculara seyahat yasağı"na güncelleme

30.12.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHGM, Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine seyahat edemeyeceği yönündeki bilgiyi geri çekerek böyle bir yasağın söz konusu olmadığını bildirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk yolcuların yedi Avrupa ülkesine alınmayacağı yönündeki bilgiyi geri çekti.

SGHM, "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu"nda bugün yaptığı ilk güncellemede, Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kurum, akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.

DHA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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