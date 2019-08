Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood yapımlarıyla mücadele veriyor

New York Film Akademisi mezunu Türk yönetmen Mehmet Güney, çevrim içi platformlar sayesinde kısıtlı bütçeyle Hollywood yapımı milyonlarca dolarlara mal olan filmlerle mücadele ediyor.

Dünyanın önde gelen film endüstrisi Hollywood, milyon dolarlık yapımları ile her yıl milyonlarca seyirciyle buluşarak eğlence sektörünün tartışmasız kalbini oluşturuyor. New York Film Akademisi mezunu Türk yönetmen Mehmet Güney, kısıtlı bütçeyle Hollywood yapımı milyonlarca dolarlara mal olan filmlerle mücadele ediyor. Ancak son dönemlerde Netflix, Amazon Prime, Apple TV ve Walt Disney’in yeni çevrim içi platformlarının dev bütçeli dizi ve filmlerin yanı sıra orta ve düşük bütçeli yapımlara da yer vererek daha geniş kitlelere ulaşmak istemesi, sektöre yeni adım atan genç yönetmen ve yapımcılara yeni bir kapı açtı.

Mehmet Güney ise geniş kitlelere ulaşabilmek için New York merkezli Synergy Motion şirketinin yapımcılığını üstleniyor. Synergy Motion şirketinin yeni projesi “The Sortie” isimli aksiyon dizisinde yönetmen koltuğunda oturan Mehmet Güney’e Türkmenistan doğumlu görüntü yönetmeni Serdar Muhammedov eşlik ediyor. The Sortie, aileleri ve en yakın arkadaşları bir suç şebekesi tarafından öldürülen ve bu mafya oluşumundan intikam almak isteyen 4 genci konu alıyor.

Serdar Muhammedov bölüm başı 60 bin doları bulan prodüksiyonla hem Amerikalı hem de Türk izleyicilere ulaşmak istediklerini belirterek, bu zorlu kulvarda henüz yolun başında olduklarını belirtti.