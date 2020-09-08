“Türk-Yunan Askeri Görüşmeleri 10 Eylül’e Ertelendi”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önlemenin yollarını ele almak üzere Türk ve Yunan yetkililer arasında NATO karargahında yapılması planlanan görüşmelerin 10 Eylül Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, iki taraf arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.
Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklı bir gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis gemisiyle Kıbrıs’ın batısındaki sularda enerji kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.
İki NATO üyesinin askeri heyetlerinin geçen haftaki ilk temasının ardından bugün (Salı) Brüksel’deki NATO karargahında görüşmeler yapması planlanıyordu ancak Türk kaynaklar toplantının Perşembe gününe ertelendiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı, ana mesele kıta sahanlığı üzerindeki anlaşmazlıkların ele alınmayacağı ancak iki ordu arasında kırmızı hat oluşturulmasının tartışılabileceği teknik görüşmelerin yapılması hususundaki anlaşmada ayak sürümekle eleştirdi. Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” diye konuştu.
Atina ise, herhangi bir görüşmenin olabilmesi için “önce Türkiye gemilerini çekmeli” şartını öne sürüyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan’ın diyalog istediğini ancak bunun “tehdit, şantaj ve provokasyonlar altında” olamayacağını söyledi.
Yunanistan Avrupa Birliği’ne de Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi için baskı yapıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirmişti. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.
NATO’dan bir yetkili, iki taraf arasında “askeri ayrıştırma mekanizmalarının tesisi için” görüşmelerin başladığını söylemişti ancak yetkili ayrıntı vermedi.