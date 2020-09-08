“Türk-Yunan Askeri Görüşmeleri 10 Eylül’e Ertelendi”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önlemenin yollarını ele almak üzere Türk ve Yunan yetkililer arasında NATO karargahında yapılması planlanan görüşmelerin 10 Eylül Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, iki taraf arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklı bir gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis gemisiyle Kıbrıs’ın batısındaki sularda enerji kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.

İki NATO üyesinin askeri heyetlerinin geçen haftaki ilk temasının ardından bugün (Salı) Brüksel’deki NATO karargahında görüşmeler yapması planlanıyordu ancak Türk kaynaklar toplantının Perşembe gününe ertelendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı, ana mesele kıta sahanlığı üzerindeki anlaşmazlıkların ele alınmayacağı ancak iki ordu arasında kırmızı hat oluşturulmasının tartışılabileceği teknik görüşmelerin yapılması hususundaki anlaşmada ayak sürümekle eleştirdi. Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” diye konuştu.