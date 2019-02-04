"Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi günler olacağına inanıyorum"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyaretinin önemine işaret ederek, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." dedi.

Özügergin, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Liderlerin yüz yüze görüşmelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirten Özügergin, "Bu ziyareti dört gözle bekliyoruz. Komşu ülke liderlerinin birbirlerini sık sık ziyaret ederek ortak çıkarları ve endişeleri üzerine konuşmasından daha doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Özügergin, iki ülke arasında önemli meselelerin bulunduğunu ve asıl sorunun bu meseleleri çözecek iradeye sahip olunup olunmaması olduğunu vurgulayarak, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Atina'da, Türkiye'ye ilişkin "Yunanistan ile sorunları uluslararası hukuka binaen çözmek istemiyor" şeklinde bir algı bulunduğunu ifade eden Özügergin, "Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Biz her zaman müzakere, tahkim, yargıya gitmek gibi Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içindeki anlaşmazlık çözme mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğumuzu söyledik." şeklinde konuştu.