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"Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi günler olacağına inanıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: - "(Türk-Yunan ilişkileri) Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum" - "Biz her zaman müzakere, tahkim, yargıya gitmek gibi Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içindeki anlaşmazlık çözme mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğumuzu söyledik" - "Hem Türk hem de Rum Kıbrıslıların yararına olacak bir çözüme ulaşmanın zamanı. Yine bu noktada sloganlardan ve ezberlerden kurtulmamız gerekli"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyaretinin önemine işaret ederek, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." dedi.

Özügergin, Yunanistan'ın devlet haber ajansı AMNA'ya verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Liderlerin yüz yüze görüşmelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirten Özügergin, "Bu ziyareti dört gözle bekliyoruz. Komşu ülke liderlerinin birbirlerini sık sık ziyaret ederek ortak çıkarları ve endişeleri üzerine konuşmasından daha doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Özügergin, iki ülke arasında önemli meselelerin bulunduğunu ve asıl sorunun bu meseleleri çözecek iradeye sahip olunup olunmaması olduğunu vurgulayarak, "Özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek, önümüzde daha iyi günler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Atina'da, Türkiye'ye ilişkin "Yunanistan ile sorunları uluslararası hukuka binaen çözmek istemiyor" şeklinde bir algı bulunduğunu ifade eden Özügergin, "Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Biz her zaman müzakere, tahkim, yargıya gitmek gibi Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içindeki anlaşmazlık çözme mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğumuzu söyledik." şeklinde konuştu.

Özügergin, iki halkın da barış ve refah içinde yaşama talebi bulunduğunu, parlamenterlerin de bunu gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz bu kısır döngü uzun bir süre hiçbir şeyi çözmeyecek." ifadesini kullandı.

İki ülkenin ekonomik olarak bölgede güçlü yanları olduğuna dikkati çeken Özügergin, "Dünyadaki en büyük 20 ekonomiden biri olan bir komşunuz olduğunu unutmayın. Türkiye'de görmeniz, anlamanız gereken bir dinamizm mevcut." dedi.

Özügergin, Kıbrıs meselesinin yarım asırdan fazla süredir masada bulunduğunu belirterek, "Hem Türk hem de Rum Kıbrıslıların yararına olacak bir çözüme ulaşmanın zamanı. Yine bu noktada sloganlardan ve ezberlerden kurtulmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, 5-6 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Türkiye Yunanistan

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