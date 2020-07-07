Türk-Yunan İlişkilerinde Normalleşme Sinyali

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 26 Haziran’da yaptığı telefon görüşmesinden bu yana Erdoğan’la arasındaki buzların eridiğine işaret eden açıklamalar yaptı.

Yunanistan’ın Skai radyosuna konuşan Miçotakis, “Biz komşuyuz, farklılıklarımız var ama bu konuşmayacağımız anlamına gelmez” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye’ye Corona salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirilen ülkeler listesinde tutmak konusunda ısrar eden diğer Avrupa Birliği üyelerinden biri olmadığını da belirtti. AB’nin bu tavrı Ankara’dan tepki görmüştü.

Yunanistan ve Türkiye, Ege Denizi üzerindeki uçuşlardan Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerine kadar birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor. Geçen Mart ayında, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı binlerce mültecinin AB’ye ulaşma hedefiyle Yunanistan sınırına akın etmesi, iki komşu arasında tansiyonu yükseltmişti.

Miçotakis ve Erdoğan, aylar sonra ilk kez 26 Haziran’da buzları eriten bir telefon görüşmesi yaptı. Yunan lider görüşmeyle ilgili olarak, “Resmi iletişim kanallarını yeniden tesis etmemiz çok önemli. Artık istediğimiz her an, bir sorun hakkında konuşmak için telefon açabiliriz” yorumunu yaptı.

Bir yıl önce iktidara gelen Yunanistan başbakanı, Yunanistan ile Türkiye arasında birçok konuda görüş ayrılığı olduğunu da vurguladı.

Miçotakis, “Türkiye cumhurbaşkanına bir çözüm mekanizması önerdim. Ancak bunun için Türkiye’nin tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerek. Çünkü bu diyaloğu imkansız hale getirir” dedi.

