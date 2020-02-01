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Türk-Yunan nüfus mübadelesi 97’nci yılında Beylikdüzü’nde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi 97’nci yılında Beylikdüzü’nde anıldı.

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi 97’nci yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Etkinliğe katılan Türk ve Yunan mübadil yakınları ise o yılları anlattı.
Türkiye ve Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan anlaşmayla yapılan nüfus mübadelesi 97’nci yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği ile Beylikdüzü Belediyesi tarafından Gürpınar İstanbul Su Ürünleri Hali’nde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Beylikdüzü Belediyesi 1’nci Başkan Vekili Serdal Mumcu, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği ve Yunan Başkonsolosluğu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte mübadelenin iki ülke vatandaşları için oluşturdukları zorluklar ifade edildi. Ardından anma etkinliğinde mübadil derneklerin hazırladığı ortak bildiri okundu. Bildiride zorunlu göçün vatandaşların hayatına etkisine dikkat çekilirken iki ülke arasında seyahat kolaylığı sağlanmasını istendi. Etkinlikte Türk ve Yunan mübadil yakınları kol kola pozlar verirken o yıllarda yaşananları da anlattılar. Etkinlik, katılımcıların hep birlikte denize karanfil bırakmasıyla sona erdi.

“Bu acıların tekrar yaşanmamasını istiyoruz”
İnsanların uzun yıllar yaşadığı yerlerden koparılmasının iki millet içinde çok zor olduğunu ifade ederek zorunlu göçlerin yaşanmamasını temenni eden Beylikdüzü Belediyesi 1’nci Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi mübadiller kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır. Bundan 97 yıl önce yaşanan acıyı tarif etmek için hiçbir konuşma yeterli olmaz herhalde. Bu acıların tekrar yaşanmaması ülkeler ve toplumlar arasında hiçbir sorunun olmadığı güzel günleri istiyoruz. Hiçbir çocuğun yurdundan, toprağından koparılmadığı güzel günleri beklediğimizi ifade ediyorum” dedi.

“Bu etkinliklerin yapılmasından dolayı memnunuz”
Mübadil yakını olduğunu ve yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Saide Baykan, “O zamanlar küçüktük, dedemlerin annemlerin anlattıkları detaylı olarak aklımızda yok. Bu etkinliklerin yapılmasından dolayı memnunuz. 80 yaşına geldim buraya geliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben buralıyım diyebilirim, bizi hiçbir şey ayırmıyor”
Babasının yıllar önce Türkiye’den sekiz kardeşiyle birlikte zorunlu göç nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Chrisoula Gavriilidou, “Babamlar sekiz kardeşiyle beraber buradan gitmişler, bugünkü Gürpınar’dan. Daha önce gelmiştim buraya ikinci gelişim. Göç çok kötüydü, herkes zor durumlar yaşadığı için bazen anlatmak istemiyorlar. Bazen ağlaya ağlaya anlatıyorlardı. Ben buralıyım diyebilirim, bizi hiçbir şey ayırmıyor” dedi.

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