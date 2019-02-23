Nurol Makina yetkilileri, bu amaçla son olarak OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi 40 firma ile ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin envanterindeki Ejder Yalçın zırhlılarının sayısı artarken, yurt dışında da Ejder Yalçın, Yörük ve Ejder Toma gibi şirketin araçlarını tercih eden ülkelerin sayısı artıyor.

Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticilerinden Nurol Makina, savunma ve anayurt güvenliği alanlarında, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

- Pek çok alanda iş fırsatı

Nurol Makina Planlama ve Tedarik Müdürü Tüzün Süsveren, AA muhabirine, ürettikleri araçların yurt içi ve dışında çok yoğun talep gördüğünü söyledi.

Zırhlı araçların ortaya koyduğu performansın yeni siparişlere kapı araladığına işaret eden Süsveren, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz gittikleri hemen her testten yeni bir siparişle dönüyor. Bu talebe yetişebilmek için yardımcı sanayiyi desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut yardımcı sanayimiz halihazırdaki sözleşmelerimiz için yeterli ama yeni projelerimiz için, özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren yeni tedarikçiler bulmamız gerekiyor. Mekanik iş yaptırdığımız, elektrik-elektronik, kablaj, gösterge paneli, kesim, büküm, kaynak, boya kaplama işlerini yaptıracağımız yeni firmalara ihtiyacımız var."

- "Ülkeler hızlı teslimat istiyor"

Ülkelerin, sipariş verdikleri araçları oldukça kısa sürelerde güvenlik güçlerinin envanterine katmak istediklerini vurgulayan Süsveren, "Bu süreleri yakalayabilmek için de çok hızlı tedarikçilere ihtiyacımız var. Bunun yanında kalite isterlerimiz yoğun ve yüksek. Kalite olmazsa olmazımız. Teslimat sonrasında da verdiğimiz araçların peşindeyiz ve satış sonrası ekiplerimiz çok etkin çalışıyor. Kalitesi yüksek araçlarla satış sonrasındaki iş yoğunluğunu en aza indirmek istiyoruz. Maliyet açısından da çok ciddi rekabet koşullarında sipariş alıyoruz. Bu koşullarda kalite, teslimat performansı ve maliyet ayağında bize katkı verebilecek tüm firmalara açığız." diye konuştu.

Tüzün Süsveren, halen yardımcı sanayiye verdikleri işlere ilerleyen dönemde yenilerinin eklenmesinin de planlandığını kaydetti.

