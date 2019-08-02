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Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi.

Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.
Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi. Zırhlı araçlar, başkent Taşkent yakınındaki Çirçik poligonunda ilgili birimlere teslim edildi. Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Albay Aybek İsmailov ve Savunma Sanayi Devlet Komitesi Daire Başkanı Kahraman Ermatov’un katılımıyla düzenlenen teslim töreninde Ejder Yalçın’ların Özbekistan’ın askeri gücünü artırmaya ve ülkede barışı korumaya katkıda bulunacağı vurgulandı.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in Ekim 2017 tarihindeki Türkiye ziyaretinde, Nurol Makina ile Özbek şirketi UzAuto arasında bin adet Ejder Yalçın zırhlısının Özbekistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Mutabakatın, 24 adet hazır zırhlının alımı ve 3’üncü ülkelere satışını da kapsadığı açıklanmıştı.

Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

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