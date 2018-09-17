TÜRKAD'dan Dursun Çiçek açıklaması

İSTANBUL(AA) - Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği (TÜRKAD), eski CHP'li milletvekili Dursun Çiçek'in, bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TÜRKAD adına yönetim kurulu ve üyeleri Avukatlar Mehmet Sarı, Ertuğrul Akar, Cem Kaya, Gülcan Ertekin, Yusuf Demir, Öznur Uslu, Doçent Doktor Selman Öğüt ve Doktor Öğretim Üyesi Abdullah İslamoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adnan Menderes'in halkın iradesine ipotek koydurmak isteyenler tarafından asıldığı belirtildi.
Menderes'ten sonra aynı çarpık zihniyetin milli iradeye defalarca kastettiği vurgulanan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi için "Bu alçak zihniyetin son denemesi" ifadesi kullanıldı.
Bununla birlikte demokrasi ve millet düşmanlarının iflah olmadığı ve her daim kirli planlar tezgahladıkları kaydedilen açıklamada, Çiçek'in geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kullandığı ifadelerin ülke genelinde infial uyandırdığına dikkat çekildi.
Çiçek'in söz konusu programda, "Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz. 'Komutanım Türk yargısının durumunu biliyorsunuz. Hakim savcıların üçte biri görevden atıldı. Dolayısıyla iktidarı yargılayacak gücümüz yok. İktidarı düşürmek sizin göreviniz, siz onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz'. " şeklindeki sözlerine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"TÜRKAD olarak soruyoruz? Kim bu başsavcılar Sayın Çiçek? Karanlık dehlizlerde kirli planlara alet olan bu yüksek yargı üyeleri kimler? 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü oldukları için ihraç edilen hakim savcılarla hangi ortak noktayı paylaşıyorlar? Dursun Çiçek'i suç teşkil eden elindeki bilgileri adli ve idari makamlarla paylaşmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde devletimizin yetkili makamlarının bir an önce harekete geçmesi gerektiğini duyarlı hukukçular olarak dile getiriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "suç uydurma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" kapmasında gerekenin yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Ayrıca darbe imasında bulunan başsavcı ve savcıların Hakimler Savcılar Kurulu'nca ivedilikle tespit edilerek soruşturmaların en hızlı şekilde yapılması adaletin tesisi için ve hukuk devletinin bir gereği olarak şarttır."
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