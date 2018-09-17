TÜRKAD'dan Dursun Çiçek açıklaması

İSTANBUL(AA) - Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği (TÜRKAD), eski CHP'li milletvekili Dursun Çiçek'in, bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKAD adına yönetim kurulu ve üyeleri Avukatlar Mehmet Sarı, Ertuğrul Akar, Cem Kaya, Gülcan Ertekin, Yusuf Demir, Öznur Uslu, Doçent Doktor Selman Öğüt ve Doktor Öğretim Üyesi Abdullah İslamoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adnan Menderes'in halkın iradesine ipotek koydurmak isteyenler tarafından asıldığı belirtildi.

Menderes'ten sonra aynı çarpık zihniyetin milli iradeye defalarca kastettiği vurgulanan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi için "Bu alçak zihniyetin son denemesi" ifadesi kullanıldı.

Bununla birlikte demokrasi ve millet düşmanlarının iflah olmadığı ve her daim kirli planlar tezgahladıkları kaydedilen açıklamada, Çiçek'in geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kullandığı ifadelerin ülke genelinde infial uyandırdığına dikkat çekildi.

Çiçek'in söz konusu programda, "Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz. 'Komutanım Türk yargısının durumunu biliyorsunuz. Hakim savcıların üçte biri görevden atıldı. Dolayısıyla iktidarı yargılayacak gücümüz yok. İktidarı düşürmek sizin göreviniz, siz onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz'. " şeklindeki sözlerine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: