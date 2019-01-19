HABER

TÜRKAK, akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

 TÜRK Akreditayson Kurumu (TÜRKAK), yapılan kanuni düzenleme ile akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Akreditayson Kurumu (TÜRKAK), yapılan kanuni düzenleme ile akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu.
765/2008 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü hükümleri kapsamında Avrupa Akreditasyon Birliği’nde üyesi bulunan ülkelerde uygunluk değerlendirmesi alanında yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin veriliyor. Bu kapsamda ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK’ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile yapılan Çok Taraflı Tanıma Anlaşması’nın şartlarını sağlayamaması, bunun sonucunda da Türkiye’deki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığının kaybedilmesi söz konusu olacaktı. Yapılan düzenleme ile yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçildi.
TÜRKAK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyi içeren 7161 sayılı kanunun, 17 Ocak 2019 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, 'Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun'un 22'nci maddesinin, "TÜRKAK, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi TÜRKAK'ın görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz." şeklinde düzenlendiği kaydedildi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Sokak köpeğine kartondan yuva yaptıSokak köpeğine kartondan yuva yaptı
Ermenek'te kar manzarasıErmenek'te kar manzarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.