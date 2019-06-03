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TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği yönetimine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Türk Akreditasyon Kurumu, 2020-2021 döneminde Avrupa Akreditasyon Birliğinin yönetim kademesinde Türkiye'yi temsil edecek

Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) yönetimine girdiği ve 2020-2021 döneminde birliğin yönetim kademesinde Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ilgili kuruluşlarından olan TÜRKAK'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, akreditasyon faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmaları kapsamında EA'daki Çok Taraflı Tanıma Antlaşması (MLA) statüsünün genişletildiği belirtildi.

EA yönetimine giren TÜRKAK'ın 2020-2021 döneminde birliğin yönetim kademesinde Türkiye'yi temsil edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, TÜRKAK'ın sera gazı doğrulayıcı kuruluşları ve referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu alanlarında MLA kapsam genişletme sürecinde öncelikle EA tarafından şubatta eş değerlendirme denetimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Denetimden kısa süre sonra TÜRKAK'ın, bulgularla ilgili faaliyetleri tamamlayarak dosyanın EA Çok Taraflı Tanıma Konseyine sunulmasını sağladığı belirtilerek, birlik üyesi akreditasyon kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Çok Taraflı Tanıma Konseyi toplantısının 8-9 Mayıs'ta İzlanda'da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu toplantıda, TÜRKAK'ın çalışmalarının sonuç verdiği ve MLA statüsüne ilişkin olumlu karar alındığı, TÜRKAK'ın iki alanda kapsam genişletme ve yeni akreditasyon standardına geçişinin değerlendirildiği ve sürecin başarıyla yürütüldüğünün teyit edildiği belirtildi.

Toplantıda alınan kararlar ve sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde, TÜRKAK'ın MLA kapsamının, EA'nın MLA'ya açık tüm kapsamları içerecek şekilde genişletildiği, böylece kurumun, EA bünyesinde tüm MLA kapsamlarında akreditasyon hizmeti sunabilen Avrupa'daki 6 ülkenin akreditasyon kuruluşları arasına girme başarısı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, EA'nın 22-23 Mayıs'ta İtalya Akreditasyon Kurumu ev sahipliğinde Roma'da yapılan 43. Genel Kurul Toplantısı'nda da hem TÜRKAK'ın genişletilen MLA kapsamı hem de TÜRKAK'ın EA yönetimine girmesine ilişkin Türkiye adına önemli gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birliğin yönetim organlarına ilişkin seçimlerin yapıldığı genel kurulda ülkemiz adına bir ilk yaşandı. Halen EA Muayene Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Orbay Evrensevdi, genel kurulda yapılan oylama neticesinde 2 yıl (2020-2021 dönemi) için EA Muayene Komitesi Başkanlığına seçilmeyi başardı. Orbay Evrensevdi, aynı zamanda EA İcra Kurulu'nda da ülkemizi temsil edecek. EA tarihinde ilk kez AB/EFTA üyesi olmayan bir ülkeden Muayene Komitesi Başkanı unvanıyla icra kurulu içinde ülkemiz söz sahibi olmayı başardı."

Toplantıda MLA sertifikalarının takdim edildiği, bu çerçevede TÜRKAK'ın güncellenen MLA sertifikasının Genel Sekreter Vekili Sayın Orbay Evrensevdi'ye verildiği bildirildi.

- MLA nedir?

MLA, "Multilateral Agreement (Çok Taraflı Anlaşma)" ifadesi için kullanılan bir kısaltma ve akreditasyon kurumlarının faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığı için en önemli araç olarak biliniyor.

Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri, MLA programları oluşturuyor ve üye akreditasyon kuruluşları yapılan detaylı inceleme ve eş değerlendirme denetimleri sonrasında incelemeye konu kapsamda MLA imzalamaya hak kazanabiliyor.

MLA kapsamı ise akreditasyon kuruluşlarının verdiği akreditasyon hizmetlerinden hangilerinin uluslararası tanınırlık sistemi altında olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akreditasyon Avrupa EA TURKAK Türkiye

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