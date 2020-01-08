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  4. TürkAkım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle açılıyor

TürkAkım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

RUSYA'nın doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım bugün açılıyor.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) RUSYA'nın doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım bugün açılıyor.
TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.00'da düzenlenen törenle açılacak.
Proje ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2014'te dile getirildi ve Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) Dünya Enerji Kongresi sırasında 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandı.
Toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım'dan gelecek gazın yarısı (15,75 milyar metreküp) Türkiye'de kullanılacak, diğer yarısı da (15,75 milyar metreküp) Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu düşünüldüğünde, TürkAkım bu tüketimin tek başına yaklaşık üçte birini karşılayabilecek.
Deniz kısmı 930 kilometre uzunluğa sahip TürkAkım'ın Türkiye'ye gaz sağlayacak TürkAkım-1 kara kısmı 70 kilometre, Türkiye'den Avrupa'ya gaz tedarik edecek TürkAkım-2 kara kısmı ise 140 kilometre. Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı ve 210 kilometrelik toplam kara kısmı planlanan süreden önce tamamlandı.
30 Kasım 2019'da tamamlanan TANAP ve bugün açılışı yapılacak TürkAkım, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlayacak.
Doğal gazın yaygınlaştırılması kapsamında 81 ilde 550 yerleşim merkezine doğal gazı ulaştıran Türkiye, enerjide merkez ülke olmak için son yıllarda çok önemli adımlar attı. Bu adımlardan en önemlisi Eylül 2018'de devreye alınan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nın (OTSP) açılışı. Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleşmesi, piyasa derinliğinin artırılması ve piyasaya daha fazla oyuncu girmesini sağlayan OTSP (bir başka deyişle doğal gaz borsası) piyasada kısa vadeli alımları da mümkün kıldı.

Son yıllarda devreye alınan LNG, FSRU ve doğal gaz depolama tesisleri, OTSP ile doğal gaz piyasasının serbestleşmesine önemli katkılar sağladı. Doğal gaz altyapısına yönelik yapılan bu yatırımlar OTSP'nin ve doğal gaz piyasanın liberalleşmesi hareketlerini daha da anlamlı kıldı. TürkAkım, Türkiye'ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.

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