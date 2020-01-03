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  4. TürkAkım, Bulgaristan’da günde 5 kilometre ilerliyor

TürkAkım, Bulgaristan’da günde 5 kilometre ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım Gaz Boru Hattı’nın inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım Gaz Boru Hattı’nın inşaat çalışmalarını yerinde denetledi. Borisov, günde 5 kilometre boru döşendiğini belirtti.
Görni Dıbnik bölgesindeki inşaat sürecini helikopterden sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlayan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi için tam kapasite çalışıldığını belirtti. Günde 5 kilometre boru döşendiğini kaydeden Borisov, hattın 11 ilin arazisinden geçtiğini belirtti. Hattın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Borisov, Bulgaristan’ın AB üyesi olarak gereken tüm prosedürleri yerine getirdiğini vurguladı.
TürkAkım boru hattını Brüksel’de BalkanAkım olarak tanıttıklarını vurgulayan Borisov, neden olarak ise Balkan ülkelerine hizmet verecek olmasını gösterdi. Borisov, hattın Mayıs ayı sonu itibarı ile hazır hale geleceğini ifade etti.

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