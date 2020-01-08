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  4. TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılımıyla gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen tören başladı.

TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katılıyor.

Açılış töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksander Antic de yer alıyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının salona girişinin ardından TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tanıtım videosu gösterildi.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Alım Terminali ile bağlantı kurularak, TürkAkım Doğalgaz Botu Hattı'nı faaliyete geçirecek sembolik vana açılışı gerçekleştirilecek.

Açılış sırasında ekranda doğalgaz akış animasyonu gösterilecek.

Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Borisov onuruna yemek verecek.

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