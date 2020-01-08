TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katıldığı törenle açıldı.

Putin, yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi olan boru hattı ve Türkiye ile yürütülen çalışmalar için "Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği adım adım gelişiyor" dedi.

Putin projenin sadece Türkiye ekonomisine değil, Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomilerine de olumlu katkı yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında TürkAkım boru hattı projesini "Türkiye ve Rusya işbirliğinin son nişanesi" dedi.

Erdoğan, "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı, diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır… Fikir ayrılıklarımızın, ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik" diye konuştu.

TürkAkım boru hattının detayları neler?

İlk kez 2014 yılında dile getirilen boru hattı projesi için çalışmalar başlatılmış, projenin adını da Rusya Devlet Başkanı Putin koymuştu. 2015 yılında Gazprom ve Botaş arasında imzalanan protokol ile süreç başlatıldı.