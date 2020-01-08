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  4. TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

08.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, İstanbul'da düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Rusya ilişkilerin önemine değindi ve "Fikir ayrılıklarımızın, ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik" dedi.

TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katıldığı törenle açıldı.

Putin, yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi olan boru hattı ve Türkiye ile yürütülen çalışmalar için "Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği adım adım gelişiyor" dedi.

Putin projenin sadece Türkiye ekonomisine değil, Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomilerine de olumlu katkı yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında TürkAkım boru hattı projesini "Türkiye ve Rusya işbirliğinin son nişanesi" dedi.

Erdoğan, "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı, diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır… Fikir ayrılıklarımızın, ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik" diye konuştu.

TürkAkım boru hattının detayları neler?

İlk kez 2014 yılında dile getirilen boru hattı projesi için çalışmalar başlatılmış, projenin adını da Rusya Devlet Başkanı Putin koymuştu. 2015 yılında Gazprom ve Botaş arasında imzalanan protokol ile süreç başlatıldı.

2017 yılında da ilk boru Karadeniz'in altına yerleştirildi.

Proje, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Bu hatlardan birinden Rusya'nın Türkiye'ye sattığı, diğerinden de Avrupa'ya ihraç ettiği gazın geçmesi planlanıyor.

turkakim

Hat, Kırklareli'nin Kıyıköy ile Rusya'nın Anapa kenti arasında inşa edilen hattın uzunluğu yaklaşık 935 kilometre. Hattın 700 kilometrelik bir bölümü Türk karasularından geçiyor.

Rus gazının Avrupa'ya geçiş noktası olan Bulgaristan da kendi toprakları üzerinde 11 kilometrelik bir hat inşa ederek, TürkAkım'a bağlandı.

Hattan gaz akışı bu sene başında başladı.

Hattın inşaatının maliyetine ilişkin resmi olarak telaffuz edilmiş kesin bir miktar bulunmuyor.

Rus basınında çıkan haberlerde, ilk değerlendirmelere göre hattın maliyetinin 11 milyar euronun üzerinde hesaplandığı belirtildi.

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