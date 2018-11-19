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TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır" - "Küresel enerji piyasalarında doğal gazın önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır" - "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30'luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır" - "Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi'nin 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacağını söyledi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ndeki konuşmasında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyet üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğü enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek amacıyla bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"TürkAkım doğal gaz boru hattının Karadeniz'in altından geçen bölümünün tamamlanarak boru hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının, bugün ayrı bir sevincini yaşıyoruz. Böylece 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da hükümetlerarası anlaşmayla somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir. Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır."

Projenin tamamlanan deniz kesiminde ise Karadeniz tabanından birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattının iki kilometreyi aşan derinliğe döşendiğini ifade eden Erdoğan, boru hattının karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının da hızla devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak TürkAkım Projesi'nin sadece Türkiye ve Türk milleti açısından değil komşu ülkeler ve bölge açısından da pek çok avantajı bulunduğunu vurgulayarak, buradan gelecek doğal gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye içinde ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezlerinin yeni bir tedarik hattına kavuşacağını ifade eden Erdoğan, böylece Türkiye'nin transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğal gaz taleplerini karşılayabileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus dostlarla birlikte teknik açıdan zorlu bir projeyi, yüksek güvenilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdıklarına inandığını belirterek, "Küresel enerji piyasalarında doğal gazın önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır." dedi.

Devletin veya devletlerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve kendi vatandaşlarına hizmet vermenin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir rakamdır. Aynı zamanda bu tablo, enerji alanındaki ilişkilerimizin diğer hususlarda olduğu gibi her türlü sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk"

Erdoğan, uzun yıllar ve sınamalar neticesinde perçinlenen Türk-Rus dostluğunun her iki tarafın da menfaatine sonuçlara vesile olduğunu anlatarak, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak duruşumuzun özellikle komşumuz Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük." diye konuştu.

Rusya Federasyonu ile iş birliklerinin çok geniş bir yelpazede ilerlediğine dikkati çeken Erdoğan, TürkAkım yanında nisan ayı başında temellini attıkları Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesini de Rusya ile beraber hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, birbirlerini tamamlayan ekonomiler olmalarından da faydalanarak ikili ticaretlerini geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30'luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı yatırımları, Akkuyu Projesi hariç, onar milyar doların üzerindedir. Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 5,1 milyon Rus turisti ağırlayarak, yeni bir rekora daha imza attık. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız. Gelecek yıl gerçekleştirilecek etkinlikler, halklarımızın birbirlerini daha da iyi tanımalarına vesile olacaktır.

TürkAkım Projesi'nin kısa sürede bu aşamalara gelmesinde emeği geçen değerli dostum Sayın Putin'e ve heyetine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum."

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır" - "Küresel enerji piyasalar

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TürkAkım projesi

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