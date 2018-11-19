TürkAkım Projesi, Kıyıköylü vatandaşları heyecanlandırdı

KIRKLARELİ (AA) - Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması, TürkAkım'ın Türkiye'deki çıkış noktası Kıyıköy'de vatandaşları heyecanlandırdı.

Projenin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla tören düzenlenecek.

Projenin çalışmalarının tamamlandığı Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki vatandaşlar da projeyi olumlu karşıladı.

- "Proje tüm Türkiye'yi kapsıyor"

Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın Türkiye'de çıkış noktasının Kıyıköy olduğunu söyledi.

Vatandaşların büyük bir bölümünün projeye destek verdiğini belirten Bora, bu projenin sadece Kıyıköy'ü değil, tüm Türkiye'yi kapsadığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bora, "Bu tür projelere tüm ülkeler sıcak bakıyor. Bu bir devlet projesi. Biz de projeye başından beri elimizden gelen desteği verdik. Vatandaş baştan biraz karşı çıktı ancak sonradan mutlu olduklarını gördük. Yaşanan süreç Kıyıköy'ün menfaatine oldu. Özellikle burada ticaret hareketlendi. Bu proje için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Bu projenin önemini buradan anlayabiliriz. Bugün hem gururlu hem de çok mutluyuz." diye konuştu.