HABER

TürkAkım Projesi, Kıyıköylü vatandaşları heyecanlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin deniz bölümünün tamamlanması, TürkAkım'ın Türkiye'deki çıkış noktası Kıyıköy'de heyecanla karşılandı - Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora: - "Bu tür projelere tüm ülkeler sıcak bakıyor. Bu bir devlet projesi. Biz de projeye başından beri elimizden gelen desteği verdik. Yaşanan süreç Kıyıköy'ün menfaatine oldu. Özellikle burada ticaret hareketlendi"

KIRKLARELİ (AA) - Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması, TürkAkım'ın Türkiye'deki çıkış noktası Kıyıköy'de vatandaşları heyecanlandırdı.

Projenin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla tören düzenlenecek.

Projenin çalışmalarının tamamlandığı Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki vatandaşlar da projeyi olumlu karşıladı.

- "Proje tüm Türkiye'yi kapsıyor"

Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın Türkiye'de çıkış noktasının Kıyıköy olduğunu söyledi.

Vatandaşların büyük bir bölümünün projeye destek verdiğini belirten Bora, bu projenin sadece Kıyıköy'ü değil, tüm Türkiye'yi kapsadığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bora, "Bu tür projelere tüm ülkeler sıcak bakıyor. Bu bir devlet projesi. Biz de projeye başından beri elimizden gelen desteği verdik. Vatandaş baştan biraz karşı çıktı ancak sonradan mutlu olduklarını gördük. Yaşanan süreç Kıyıköy'ün menfaatine oldu. Özellikle burada ticaret hareketlendi. Bu proje için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Bu projenin önemini buradan anlayabiliriz. Bugün hem gururlu hem de çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Başka devletler projeye gıptayla bakıyor"

Beldede yaşayan Tevfik Başar ise projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Başar, projeyle ilgili beldede hiçbir kaygı olmadığını, zaman zaman algı operasyonlarının yapılmak istendiğini ancak başarılı olunamadığını anlatarak, "Bakanlarımız, Valimiz ve Kaymakamımız projenin takipçisi oluyor. Beldeye çok büyük katkısı oldu. Projenin balıkçılığa hiçbir zararı olmadı. Tersine bu yıl denizde çok bereket oldu. Kimsenin hayal edemeyeceği bir projeydi. Bütün dünyada sıkıntılar yaşanırken Türkiye'ye böyle bir boru hattı geliyor. Vanası bizden açılacak. Bundan önemli bir proje olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Bu arada dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım'ın derin sulardaki kısmını döşeyen Pioneering Spirit, Karadeniz açıklarındaki bekleyişini sürdürüyor.

PARTNERUçağın arkasına geçtiler! Çiftin yaptıkları herkesi şoke ettiUçağın arkasına geçtiler! Çiftin yaptıkları herkesi şoke etti
- Kadıköy'de 'beton' tuzağı: 2 kadın betona battı- Kadıköy'de 'beton' tuzağı: 2 kadın betona battı
Refüjdeki ağaçları yıkan otomobil, TIR’ın altına girmekten kurtulduRefüjdeki ağaçları yıkan otomobil, TIR’ın altına girmekten kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Bora Karadeniz TürkAkım

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.