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"TürkAkım" töreni Rus basınında geniş yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:05 | Son Güncelleme

"TürkAkım" töreni Rus basınında geniş yer aldı

TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen tören, Rus medyasında geniş yer buldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Rus medyasının ana gündem maddesi oldu.

Rossiya 24 haber kanalı, tören boyunca İstanbul'dan gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla TürkAkım projesine ilişkin çok sayıda tanıtıcı program yaptı.

Tören sırasında liderlerin konuşmalarını son dakika gelişmeleriyle canlı yayınlayan kanal, tören sonrasında da TürkAkım projesini ve projenin ekonomik açıdan etkilerini İstanbul'dan canlı bağlantılar eşliğinde detaylı aktarmayı sürdürdü.

Vedomosti gazetesi projeyi, Rus enerji şirketi Gazprom tarafından Avrupa piyasalarına yönelik yürütülen en büyük iki projeden birisi olarak nitelerken, "Projenin yapımı, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi döneminde bile duraksamadı." yorumunu yaptı.

Kommersant gazetesi ise TürkAkım projesinin 2019 ortalarında tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Proje kapsamında 2020 sonlarına doğru Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan rotasında doğal gaz sağlanması planlanıyor." bilgisine yer verildi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji putin Rusya TürkAkım

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