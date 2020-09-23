HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi

TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi

23.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük gemi sigorta şirketlerinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde faaliyet gösteren gemileri sigortalamayacağını açıkladı.

TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye sigorta darbesi

Dünyanın en büyük 13 gemi sigorta şirketinden oluşan P&I Kulüpleri Grubu (IGP&I), Kuzey Akım 2 ve TürkAkım doğal gaz boru hattı projeleri kapsamında faaliyet gösteren gemileri sigorta etmeyeceğini açıkladı.

Projelerin inşası kapsamındaki ya da projelerle bağlantılı olan her tür faaliyeti kapsayan kararın, ABD'nin iki projeyle ilgili yaptırım tehdidi nedeniyle alındığı bildirildi.

IGP&I açıklamasında üye şirketlerden yaptırımlara maruz kalmamak için inşa projeleri ile ilgili anlaşmalar imzalamadan önce ciddi bir inceleme ve risk değerlendirmesi yapması istendi.

Dünya çapında okyanuslardaki kargo hacminin yüzde 90'ı IGP&I çatısı altındaki şirketlerin sigortası altında.

Almanya ve Türkiye hedefte

Rus enerji devi Gazprom öncülüğünde yürütülen ve mevcut Kuzey Akım 1'in kapasitesini ikiye katlaması öngörülen 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin yüzde 90'lık bölümü tamamlanmış durumda. Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan hattın önümüzdeki yıl kullanıma açılması planlanıyor.

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden 930 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'ye taşıyan TürkAkım ise bu yıl Ocak ayında resmen faaliyete geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya ve Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle projelere karşı çıkıyor. Rusya ise Trump'ı, maliyeti çok daha yüksek olan Amerikan sıvı gazını Avrupa'ya satmaya çalışmakla suçluyor.

2017 yılında yürürlüğe giren ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ABD Başkanı'na Rusya'ya karşı yaptırımları devreye sokma yetkisi veriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını bildirmişti.

Reuters/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Bilim insanları açıklayamıyor! Sayı 380'e yükseldiBilim insanları açıklayamıyor! Sayı 380'e yükseldi
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Son dakika Paris'teki Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!
Grip ve Kovid-19'a aynı anda yakalananlarda 'ölüm riski iki katına çıkıyor'
Uzmanlar açıkladı! Bu durum koronavirüste ölüm riskini 2 katına çıkarıyor
Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi
Bilim insanları açıklayamıyor! Sayı 380'e yükseldi
Rus muhalif Navalnıy taburcu edildi
Rus muhalif lider ile ilgili yeni gelişme
Kendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltı
Kendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltı
2020 umre tarihleri açıklandı! Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac ibadeti takvimi!
2020 umre tarihleri açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.