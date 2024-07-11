Türkan Saylan'ın ismi Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi! AK Parti grubundan itiraz geldi

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy’de evinin bulunduğu sokağın adının 'Türkan Saylan Sokağı' olarak değiştirilmesine oy çoğunluğuyla karar verildi.

'ÇOĞUNLUĞU ALDIĞIMIZDA BİZ DE İSMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız olarak bir inceleyin. Sayın belediye başkanı burada hukuksuzca yaptığı işlemi savunuyor. 'Meclis kararı olmadan hukuk tanımadan bu kararı alırız' diyor. Alsınlar. Yarın biz Meclis'te çoğunluğu aldığımızda biz de ismi değiştireceğiz"Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

