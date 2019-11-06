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Türkan Saylan'ın ismi caddede kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, belediye meclisinin kasım ayı olağan toplantısında, MHP'li meclis üyelerinin Prof.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, belediye meclisinin kasım ayı olağan toplantısında, MHP'li meclis üyelerinin Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nin isminin değiştirilip, partilerinin eski İncirliova Belediye başkanlarından Şerif Temel'in isminin verilmesini önerisini gündeme almadı. Başkan Kaya'nın önerisi ile Temel'in isminin, doğup, büyüdüğü Zafer Mahallesi'ndeki Hal Caddesi'ne verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
İncirliova Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında toplandı. Meclis toplantısında, MHP'li 7 belediye meclis üyesinin imzasıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nin isminin yerine eski Belediye Başkanı Şerif Temel isminin verilmesi için önerge sunuldu. Önergenin okunmasının ardından Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Şerif Temel ismini ben İncirliova'da yakışan bir yere koyarım. Ancak Türkan Saylan ismini silmem" diyerek önergeyi gündeme almadı. Başkan Kaya, Şerif Temel'in doğup büyüdüğü Zafer Mahallesi'nde bulunan Hal Caddesi'ne adının verilmesini önerdi. Başkan Kaya'nın bu önerisi toplantı katılan meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
'TÜRKAN SAYLAN ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR'
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türkan Saylan, hekim ve eğitimci kişiliğiyle ülkemizin yetiştirdiği önemli bir değerdir. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı ile örnek bir Cumhuriyet kadınıdır. Kendisi maddi imkanı olmayan çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarımızın okuyabilmesi için umut şığı olmuştur. Ülkemize hizmetleri büyüktür. Böyle bir değerin ismini asla sildirmem. Hayatı boyunca insanlığa hizmet etmek için çalışmış Türkan Saylan'ın ismi İncirliova'nın da bir değeridir, ismini yaşatmak görevimizdir."

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