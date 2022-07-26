Türkan Şoray'dan hayranlarına sahte hesap uyarısı

Yeşilçam'ın sultanı olarak isimlendirilen usta isim Türkan Şoray güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem olan usta sanatçı Türkan Şoray adına açılan sahte Twitter hesabı sosyal medyada olay oldu.

SAHTE HESAP BİNLERCE TAKİPÇİYE ULAŞTI

Instagram'ı aktif olarak kullanan Şoray adına açılan sahte Twitter hesabında "Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar..." ifadeleri yer aldı. Açılan sayfa kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

"SADECE INSTAGRAM HESABIM VARDIR"

Şoray, resmi Instagram hesabında açıklama yayınladı:

"Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." Adına açılan hesabın kendine ait olmadığını belirten usta sanatçı ayrıca Twitter hesabı kullanmadığı açıkça ifade etti.



