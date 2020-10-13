Türkan Şoray filminden esinlendiler! Parkın ortasına gecekondu inşa ettiler

Kepez Belediyesi, Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı 'Sultan' filminden esinlenilerek gecekondu inşa etti. Tasarımını mimarların yaptığı, inşaatını belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği gecekondu, Dokuma Park'ın içerisine inşa edildi. Etnografik özelliklere göre tasarlanan gecekonduya konulan eski eşyalar sayesinde ziyaretçiler geçmişe yolculuk yapacak. KEPEZ'DE 12 YILDA 90 BİN GECEKONDU ORTADAN KALKTI Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, son 12 yıl içerisinde Kepez ilçesinde yaklaşık 90 bin gecekondunun ortadan kaldırıldığını anlattı. 1980'lerden sonra köyden kente ya da farklı şehirlerden büyük şehirlere göç olgusu nedeniyle Antalya'nın da düzensiz yapılaşmaya, yani gecekondulaşmaya maruz kaldığını belirten Tütüncü, gecekondu mahallelerini zamanla kentsel dönüşüme tabi tuttuklarını söyledi. 90 bin gecekondunun kavgasız, gürültüsüz, vatandaşların rızalarını alarak kaldırıldığını aktaran Hakan Tütüncü, "Aslında 12 yıldır Kepez'de bir dönüşüm hikayesi yaşandı. Şimdi gecekondu mahallelerimiz ortadan kalkınca, dedik ki bundan 10-20 yıl sonra bu şehirde yaşayanlar, bu şehrin hatıralarını en iyi şekilde görsünler diye Dokuma Park'ın içerisine o gecekondu günlerini hatırlatan gecekonduyu, etnografik özelliklerle birlikte inşa etmek istedik. Bu gecekondu mimarlar, müze uzmanları, heykeltıraşlarla yapıldı" diye konuştu.

ŞEHRİN NEREDEN NEREYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR Dışardan görüldüğünde gecekonduyu andıran bu evin uzun yıllar yaşamasını istediklerini aktaran Hakan Tütüncü, "Dünyanın farklı şehirlerine gittiğimiz zaman aslında metropolleşmiş, megapolleşmiş şehirlerin belli yerlerinde birtakım yapıların resmedildiği görülür. Kocaman gökdelenlerin arasında eski tarz yapılar aslında oralarda da vardır. Aslında şehrin nereden nereye dönüştüğünü önünden geçen herkese anlatır. İşte Dokuma Park içerisine yaptığımız gecekondu da böyle. Uzmanlar tarafından yaptığımız bu gecekonduda bir dönemi canlandırıyoruz" diye konuştu. TÜRKAN ŞORAY'IN 'SULTAN' FİLMİNDEN ESİNLENİLDİ Türk sinemasının en önemli yapıtlarından biri olan, Türkan Şoray'ın başrolünde oynadığı 'Sultan' filminden esinlenerek bu gecekonduyu inşa ettiklerini anlatan Hakan Tütüncü, "Sultan filmindeki Türkan Şoray'ın gecekondusunun tıpkısını buraya yaptık. İçerisini etnografik özelliklere göre döşedik. Antalya'nın, Kepez'in içerisindeki gecekondular nasılsa, orada nasıl bir yaşantı varsa o şekilde yaşantıyı resmettik. Onunla ilgili müzeci arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. Aslında bir dönem canlandırmasının yapıldığını söyleyebiliriz" dedi.