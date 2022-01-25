Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın kaç yaşında? Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik vefat etti!

79 yaşındaki oyuncu Fatma Girik bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Girik, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran ünlü isim Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şorayile beraber Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak biliniyordu. İşte dört ismin yaşları...

TÜRKAN ŞORAY KAÇ YAŞINDA?

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik 1970 ve 1980’li yılların en çok tanınan ve sevilen isimleri arasına yer aldı. Sayısız filmde rol alan, Altın Portakal Ödülleri kazanan ve uluslararası platformda ün kazanan bu dört ünlü isim aynı zamanda Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak da anılmaya devam etti.

28 Haziran 1945 tarihinde dünyaya gelen Türkan Şoray'ın bugün 76 yaşında olduğu biliniyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

12 Aralık 1947 tarihinde dünyaya gelen Hülya Koçyiğit, bugün 74 yaşındadır.

FİLİZ AKIN KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya gelen usta isim Filiz Akın ise bugün 79 yaşındadır.

FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDAYDI?

12 Aralık 1942 tarihinde dünyaya gelen Yeşilçam yıldızı Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Fatma Girik genellikle başrolde oynadı ve canlandırdıkları karakterler seyircinin büyük sevgisini kazandı. Dört yapraklı yoncaların rol aldıkları filmler bugün bile sevilerek izlenen yapımlar haline geldi.



