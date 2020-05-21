Türkan Şoray 'İlk filmlerimin seti' notuyla paylaştı! Beğeni yağdı

1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray, ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti.

Son olarak 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisinde rol alan 74 yaşındaki Şoray, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi yayınlayan Türkan Şoray, paylaşımına "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor" notunu düştü.

Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusudur.

