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Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl! Kızı Yağmur Ünal açıkladı

07.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Yağmur Ünal, basın mensuplarının, "Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?" sorusunu cevapladı. Ünal, "Annem gayet iyi. Bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek" dedi.

Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl! Kızı Yağmur Ünal açıkladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yağmur Ünal, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ünal, "Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim." dedi.

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"OYUNCU DEĞİLİM, YAPIM TARAFINDAYIM"

Oyunculuk deneyimi de yaşayan Yağmur Ünal’a muhabirler, "Oyunculuğu tamamen bıraktınız mı?" sorusunu yöneltti.

Ünlü isim, konuyla alakalı, "Ben oyuncu değilim ki... Sadece bir kere oynadım, yapım tarafındayım ben. Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak, onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak." açıklamasını yaptı.

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"ANNEMİN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Gazetecilerin, "Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?" sorusuna ise Ünal, "Annem gayet iyi. Bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek. Yer henüz belli değil, tatil için yer bakıyoruz." cevabını verdi.

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Türkan Şoray
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