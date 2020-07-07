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Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı küçük kardeşi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi ile ilk kez poz verdi.

Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı küçük kardeşi!

Özel hayatını yıllardır basından uzak yaşayan Türkan Şoray, yıllar sonra kural bozdu. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla tanıştırdı.

KARDEŞİYLE HASRET GİDERDİ

Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi.

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ÜÇ KARDEŞ BİR ARADA

O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.


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