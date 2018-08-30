MAGAZİN

Türkan Şoray'ın tatil keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 21:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesine kızı Yağmur Ünal ve kız kardeşi Nazan Şoray ile birlikte tatile gelen, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'a, halkın ilgisi yoğun oldu.

Türkan Şoray'ın tatil keyfi

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray, Fethiye'de turistik mağazaların bulunduğu Paspatur Çarşısı'nda, ayrıca şemsiyeli sokak olarak adlandırılan 95'inci sokaktaki mağazaları gezip, alışveriş yaptı.

türkan

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkan Şoray'ın, özellikle hediyelik eşya mağazalarına gitmesi dikkat çekti. Usta oyuncu Türkan Şoray, mağaza sahiplerinden ürünler hakkında bilgiler aldı. Fethiye'de yedikleri akşam yemeğinde Türkan Şoray'a kızı Yağmur Ünal, kız kardeşi Nazan Şoray ve yakın dostları eşlik etti.

--12230006

Ünlü sanatçı bu tatilde Yağmur Ünal ile baş başa vakit geçirme imkanı bulurken, kızıyla olan fotoğrafını 'Tatil' notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkan Şoray'ın mavi tura da çıktığı öğrenildi.

--12230004


PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşımKemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşımYasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray tatil nazan şoray fethiye

En Çok Okunan Haberler

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinem Kobal'ın makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Sinem Kobal'ın makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı

Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı

Bülent Ersoy ilk kez sanat güneşi Zeki Müren'den okudu

Bülent Ersoy ilk kez sanat güneşi Zeki Müren'den okudu

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.