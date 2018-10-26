HABER

Türkan Şoray'ı duygulandıran açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, sanatçının katıldığı törenle açıldı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, sanatçının katıldığı törenle açıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, “Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum" dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı, operadan tiyatroya, sahne ve gösterilerinin yapılacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi törenle açıldı. Merkezin açılışına sanatçı Türkan Şoray, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyurt, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, sanatçılar Tarık Tarcan ve Sümer Ezgü ile sanatçının sevenleri katıldı. Sanatçı Türkan Şoray'a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlgiden dolayı güçlükle oturacağı alana ilerleyen Şoray'ı, korumalar çembere alarak ilerledi. BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da birçok hizmeti tamamladıklarını, ancak bu merkezin olmaması durumunda hizmetlerinin eksik kalacağını dile getirdi. Binanın çok özel olduğunu belirten Ümit Uysal, belediyelerin genelde dev eserler diktiğini kaydetti. Uysal, “Dev kuleler önemli değil, toplumda neye yaradığı önemlidir. Bu merkezimiz hiçbir apartmanı gölgelemiyor. Şehri beton yığınına boğmuyor. Eserimizin herkese örnek olmasını istedik. Arsız olmasın, estetik olsun istedik, işlevi yüksek olsun. Türkan Şoray oynadığı bütün filmlerinde haksızlıklara karşıydı. Oynadığı filmlerde mazlumdan yanaydı. Türk sinemasının yaşayan efsanesinin ismini o yüzden seçtik. Toplumun bütün kesimlerinin kucakladığı bir sanatçı olduğu için adını verdik" dedi. Başkan Ümit Uysal, Türkan Şoray'ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. TÜRKAN ŞORAY EN MUTLU ANINI YAŞADI Uysal'ın ardından sahneye çıkan Türkan Şoray'ı vatandaşlar 'Sultan' tezahüratıyla karşıladı. Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, “Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir. Hayatımın gerçekten, en kalbi duygularımla söylüyorum, en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Hayat boyu bana bu şerefi yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi. Konuşmaların ardından Uysal, sanatçıya kilim ve çiçek hediye etti. Açılış Şoray'ın başrolünü oynadığı film gösterimi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı. MERKEZ HAKKINDA Projesi Antalya Mimarlar Odası'yla düzenlenen yarışmayla elde edilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, bulunduğu bölgeyi yapı bloğuyla boğmayan, 3'te 2'si yeraltında olan yapı kütlesi olarak çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve ön tarafındaki rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor. Antalya Film Festivali'nin ilk kez düzenlendiği 1964 yılında, 'Acı Hayat' filmiyle festivalin ilk 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan sanatçı olması nedeniyle Türkan Şoray adı verilen merkezde, asansörlü orkestra çukuru olan 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor. Büyük bölümü yeraltında olan merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası yer alıyor.

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Salihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldıSalihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldı
İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.