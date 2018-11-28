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Türkan Şoray'ın ismi sinema salonuna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Türkan Şoray'ın ismi sinema salonuna verildi

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın ismi sinema salonuna verildi.

İstMarina AVM'de yer alan Avşar Sineması'nın bir salonuna adı verilen usta oyuncu, Avşar Sineması'nın kurucusu Şükrü Avşar ile katıldığı açılış programında, Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bizi Hatırla" filmini izledi.

Filmi izledikten sonra gözyaşlarını tutamayan Türkan Şoray, çok duygulandığını ifade ederek, "Ne kadar 'ağlamayacağım' desem de inanılmaz duygusal bir filmden çıktım. Tam bir Çağan Irmak filmi. O kadar duygu yüklü ki kendisini kutluyorum. Ayrıca böyle usta bir yönetmenin filmini kendi adımı taşıyan bir salonda seyretmek benim için mutluluk verici oldu." diye konuştu.

Şoray, Şükrü Avşar'a sinema sanatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Başka yerlere de yatırım yapabilirdi ama sinema sanatına yatırım yaptığı için kendisini kutluyorum. Zaten çok küçük yaşlardan beri sinemacıydı." ifadelerini kullandı.

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