"Türkçe Balkan halklarını birleştiren bir unsur olmuştur"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, araştırmacı dil bilimci Prof. Dr. Lindita Latifi Xhanari tarafından kaleme alınan "Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar Sözlüğü"nün tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yılı vesilesiyle düzenlenen "Dilden dile gönülden gönüle 10 yıl" etkinliği kapsamında Saraybosna'daki YEE Kültür Sanat Evi'nde yapılan sözlük tanıtımında Balkan dillerinde kullanılan ortak Türkçe ele alındı.

Tanıtım programına konuşmacı olarak katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçenin geçtiği her yerden etkilendiğini ifade ederek, "Geçtiği bütün coğrafyayı da beslemiş demektir. Türkçe geçtiği her bölgeden kelime ve adetler almıştır." dedi.

Türkçenin içerisinde barındırdığı zenginliğini Balkanlar'a taşıdığına işaret eden Gülsevin, "İki türlü Türkizmalar vardır. Biri Türk kökenli kelimelerdir 'baklava' gibi. Diğeri de kökeni Türk dili olmayanlar. Mesela 'fetva' kelimesini biz Arapçadan alıp fethettik ama gittiğimiz bütün coğrafyalara taşıdık." diye konuştu.