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Türkçe Doğu Kudüs'te okul müfredatına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu: "Filistin halkı ile Türk halkı arasında gönül bağı var. Bu adım sayesinde Türk ve Filistin halkı arasındaki bağ dil bağına da dönüşecek"

KUDÜS (AA) – Yunus Emre Enstitüsü ile Filistin'deki İbrahimiyye Lisesi arasında varılan işbirliği neticesinde Türkçe dersi ilk kez Doğu Kudüs'te okul müfredatına alındı.

Filistin'in köklü okullarından bin 300 öğrencili İbrahimiyye Lisesi'nde okuyan 60 öğrenci Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi öğretmenlerinden Türkçe dersi alacak.

Seçmeli olarak verilecek Türkçe derslerine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ve Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu'nun da katılımıyla bugün başlandı.

Haftada 3 saat verilecek Türkçe dersine Filistinli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Geçici Maslahatgüzar Topçu, ders zili çalmadan önce Türkçe eğitimi alacak sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Topçu, Türkçe dersini birinci olarak tamamlayan öğrenciye Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edileceği müjdesini verdi.

- "İlk defa Kudüs'te bir okulun Türkçeyi müfredatına alması bizi çok mutlu etti"

Okulu ziyareti sırasında AA muhabirine konuşan Topçu, Doğu Kudüs'teki bir okulda ilk defa Türkçe dersinin müfredata alınması sebebiyle emeklerinden dolayı Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi'ne teşekkür etti.

Yunus Emre Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Filistin'in diğer bölgelerinde de Türkçe dersleri verdiğini belirten Topçu, "İlk defa Kudüs'te bir okulun Türkçeyi müfredatına alması bizi çok mutlu etti. Filistin halkı ile Türk halkı arasında gönül bağı var. Bu adım sayesinde Türk ve Filistin halkı arasındaki bu bağ dil bağına da dönüşecek. Türkçe dersini alan çocuklar daha sonra bizim birer elçimiz haline gelecekler." dedi.

Türkiye'nin burs verdiği yabancı öğrenciler arasında en büyük payı Filistinlilerin aldığını ve bu öğrencilerin çok başarılı olduğunu ifade eden Topçu, "Türkçe eğitimi aldıktan sonra bu çocuklar çok daha başarılı bireyler haline gelecekler. Kendi ülkelerinin yanı sıra Türkiye'ye ve iki ülke arasındaki bağlara çok güzel katkılar sunacaklar." diye konuştu.

- "Türkiye bize çok yakın bir ülke"

Okul müdürü Nadire Ebu Garbbiyye de İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra Türkçeyi de okul müfredatına almaya karar verdiklerini belirterek, "Türkiye bize çok yakın bir ülke ve birçok Filistinli öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyor. Bu nedenle öğrencilerimizin Türkçe öğrenmesi oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Türkçe eğitimi alacak öğrenciler arasında yer alan Abdalla Elian ise Türkçe derslerinin okul müfredatına girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve en kısa zamanda Türkçe öğrenmek istediğini söyledi.

Dersin başlamasının ardından Geçici Maslahatgüzar Topçu ve Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu, okul yetkilileriyle birlikte diğer sınıfları da ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
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