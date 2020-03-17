Türkçe Korona virüs haritası: Vaka sayısında artış!

Korona virüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar.

TÜRKÇE KORONA VİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe korona virüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki korona virüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca korona virüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

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SON DAKİKA KORONA VİRÜS HABERLERİ

- Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)r: Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini açıkladı..

- Giresun Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı: Giresun Valiliği,Giresun’dan umreye giden ve önceki gün Giresun’a dönen 52 vatandaşın kontrollerinin yapıldığının belirten bir açıklama yaptı.