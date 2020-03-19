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Türkçe Koronavirüs haritası: 2. acı haber de geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var, kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısındaki artışı ve ilk ölüm haberini rapor etmesi ile virüsün yayılımı daha da yakından takip ediliyor. Koronavirüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile takip edebilirsiniz.

Türkçe Koronavirüs haritası: 2. acı haber de geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mart akşamı bir kez daha koronavirüsün Türkiye’deki son durumu ile ilgili bilgi verdi. Maalesef ikinci bir acı haber oldu bu ve Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm vakası rapor edildi. Ayrıca vaka sayısı da yükseldi. İşte koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve güncel rakamları takip edebileceğiniz Türkçe koronavirüs haritası...

Koronavirüs endişesi ile evlere kapandığımız şu günlerde her gün vaka sayıları ile ilgili yeni gelişmeler geliyor. Koronavirüs haritası ile takip edebileceğiniz güncel rakamlara göre Türkiye’de vaka sayısı 191’e yükselmiş durumda. Ayrıca koronavirüsten hayatını kaybeden ikinci vakanın haberi geldi.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası sayfamızda koronavirüs ile ilgili son dakika haberlerini ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

KORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için son dakika 'bir metre' kararı: Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni kararlar geldi. Bakanlık, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.

- Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yeni bir vaka görülmedi: Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

- Mavi, Boyner ve YKM koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatıyor: Son dakika haberine göre Boyner, YKM, Mavi, Yargıcı, İpekyol ve Beymen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.

- İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor: İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

- Taksim'de koronavirüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı: Şişhane’de bulunan Neve Şalom Sinagogu, 26 Mart tarihine kadar kapalı olduğunu vatandaşlara bildirdi. Ayrıca İstiklal Caddesi’nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi ve Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nin de kapalı olduğu görüldü.

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