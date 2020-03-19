Türkçe Koronavirüs haritası: 2. acı haber de geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mart akşamı bir kez daha koronavirüsün Türkiye’deki son durumu ile ilgili bilgi verdi. Maalesef ikinci bir acı haber oldu bu ve Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm vakası rapor edildi. Ayrıca vaka sayısı da yükseldi. İşte koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve güncel rakamları takip edebileceğiniz Türkçe koronavirüs haritası...

Koronavirüs endişesi ile evlere kapandığımız şu günlerde her gün vaka sayıları ile ilgili yeni gelişmeler geliyor. Koronavirüs haritası ile takip edebileceğiniz güncel rakamlara göre Türkiye’de vaka sayısı 191’e yükselmiş durumda. Ayrıca koronavirüsten hayatını kaybeden ikinci vakanın haberi geldi.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası sayfamızda koronavirüs ile ilgili son dakika haberlerini ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için son dakika 'bir metre' kararı: Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni kararlar geldi. Bakanlık, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.