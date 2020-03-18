Türkçe Koronavirüs haritası: Türkiye'de ilk ölüm rapor edildi!

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Türkiye'de de son bir kaç gün içinde vaka sayısında artış var ve son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi. Türkiye'de korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Son gelişmeler ışığında korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip ediyorlar.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

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SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında koronavirüsten ilk hasta kaybının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.