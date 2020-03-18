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Türkçe Koronavirüs haritası: Türkiye'de ilk ölüm rapor edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var, kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısındaki artışı ve ilk ölüm haberini rapor etmesi ile virüsün yayılımı daha da yakından takip ediliyor. Koronavirüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile takip edebilirsiniz.

Türkçe Koronavirüs haritası: Türkiye'de ilk ölüm rapor edildi!

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Türkiye'de de son bir kaç gün içinde vaka sayısında artış var ve son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi. Türkiye'de korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Son gelişmeler ışığında korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip ediyorlar.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

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SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında koronavirüsten ilk hasta kaybının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

- Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları: Enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşmış olan Doktor Faheem Younus, koronavirüs (Covid-19) hakkında özellikle sosyal medyada dolaşan rivayetler üzerine bir açıklama yayınladı. Çok hızlı yayılan bu mitleri Twitter hesabı üzerinden tek tek açıklayan Younus, herkesin en çok konuştuğu koronavirüsün yaz aylarında yok olacağı söylemini de net bir şekilde yalanladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki 2 bin 807 Türk vatandaşının yurda dönüşlerinin gerçekleştiğini duyurdu. Oktay ayrıca, yaptığı açıklamada "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

- Karantina için böyle getirildiler! Avrupa'dan gelen bir kafile daha İstanbul'da: Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için İstanbul'da yurtlara yerleştirildi. Öte yandan sabaha karşı 164 vatandaştan oluşan bir gurup ise Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Yurdu’na yerleştirilerek gözlem altına alındı.

- Bakan Soylu’dan sosyal medyada dolaşan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz." ifadesini kullandı. Bakan Soylu,"Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." dedi.

TARİH TARİH KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.

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