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Türkçe Kuran tartışması: Diyanet İşleri, Kuran'ın ve ezanın Türkçe okunması için 'caiz değil' dedi

24.12.2020 03:37 | Son Güncelleme:
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Türkçe Kuran tartışması: Diyanet İşleri, Kuran'ın ve ezanın Türkçe okunması için 'caiz değil' dedi

İBB tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programında Türkçe Kuran okunmasıyla başlayan tartışmalara Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu. Diyanet yayımladığı mesajda Kuran'ın ve ezanın Türkçe okunması için "caiz değildir" dedi.

Mevlana'nın ölümünün 747'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programında Türkçe Kuran okunmasıyla başlayan tartışmalara Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu.

Diyanet, Kuran'ın tercümelerinin Kuran hükmünde olmadığını ve bu tercümeleri Kuran olarak isimlendirilmesinin de caiz olmadığını belirtti. Açıklamada, "Mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir" denildi.

Diyanet'in açıklamasında ezanın Türkçe okunmasıyla ilgili de "Caiz değildir" ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) ile birlikte 17 Aralık gecesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkçe Kuran okunması tartışmalara sebep olmuştu.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1339620398560768000

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Ne yazık ki bizlere geçmişin kötü hatıralarını yeniden hatırlatacak kahredici bir olay vuku bulmuş, Kur'an'ı Azim'e ve Hz. Mevlânâ'ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır" diye yazdı.

Altun, "saygısızlık" olarak adlandırdığı etkinlik için "Sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1341009535058780161

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin Çarşamba günkü grup toplantısında "Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahülazim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk" diye konuştu.

Bardakçı: İstiklal Mahkemeleri de kurulsun

Habertürk yazarı Murat Bardakçı da tartışmalara katılarak "sefalet" benzetmesini yaptığı etkinlik için, "Böyle bir garabet 747 seneden bu yana vârolmamıştı" dedi.

Bardakçı da 19 Aralık'taki yazısında, "Bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli her kimin marifeti ise, o kişiye şimdi çok ama çok daha önemli bir vazife düşmektedir: İstiklâl Mahkemeleri'ni yeniden kurup ibret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek" cümlelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Kendine 'Hoca' dedirten biri İBB'nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı" dediği Bardakçı'ya "Despotik, baskıcı, yasakçı ithamlarını da muhattabına aynen iade ediyoruz" yanıtını verdi.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1341083777574047745

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