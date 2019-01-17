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Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Suriyeliler için açılan Türkçe kursunu tamamlayan 15 kadına sertifika verildi.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Suriyeliler için açılan Türkçe kursunu tamamlayan 15 kadına sertifika verildi. Diyarbakır Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Aile Destek Merkezi'nde Suriyeli kadınlar için açılan Türkçe kursunun ilk mezunları için sertifika töreni düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Suriyeli 15 kadına sertifikaları verildi. Vali Güzeloğlu, kursa katılan kadınların yaptığı el işlemeleri ile geri dönüşüm çalışmalarının sergilendiği sınıfları gezip, kadınlara teşekkürlerini illeti. Türkçe okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifikalarını vermekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Güzeloğlu, "Bizler Suriye'de yaşanan savaş ve büyük acılar sonrasında bir büyük millet ve devlet olarak kapılarımızı, sofralarımızı, ülkemizin sınırlarını açtık. Oradaki yaşanan acıları dindirmek, tüm kardeşlerimiz için sığınılacak ve acıları dindirecek bir ev sahipliği yaptık. Bizler biliyoruz ki; acılar ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Dertler paylaşıldıkça eksilir" dedi. Türkçe okuma yazma öğrenen Suriyeli kadınlar ise yazdıkları Türkçe metinleri okuyarak Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.

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