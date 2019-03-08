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Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifika

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri iş birliğinde düzenlenen Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli kadınlar sertifikalarını aldı.

Sosyal uyumun en önemli ayağı olan dil bariyerinin aşılması, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerinin sağlanması ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Türkçe kurslarını bitiren Suriyeli kadınlara, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğündeki törende sertifikaları verildi.

Törene, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, MSYD Başkanı Erdem Ayçiçek ve kursiyerler katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Türkçe öğreniminin önemine değinerek, Türkiye'nin Suriyelilere eğitim konusunda gerekli imkanları sağladığını söyledi.

Mehmet Nezir Gül, "Bizim hedefimiz ve amacımız tüm gençlerimizin, çocuklarımızın okullarına devam etmesini sağlamak. Türkiye olarak eğitime önem veriyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız eğitildiği takdirde hayatlarını kurmaları anlamında, ister Türkiye'de yaşamaya devam etsinler, isterse ülkelerine geri dönsünler bilgili olarak kalmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kursiyerler ise Türkçe öğrenmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, artık her konuda çok daha rahat iletişim kurabildiklerini belirtti.

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okuma-yazma seferberliği Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan suriyeli kadınlar

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