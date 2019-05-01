Türkçe makale yarışmasında kazanan Tunuslu öğrenciler ödüllendirildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Hava Yolları'nın (THY) birlikte düzenlediği Türkçe makale yarışmasında kazananlar için ödül töreni düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve THY tarafından ortak düzenlenen Tunus-Türkiye arasındaki tarihi ve derin ilişkileri konu alan makale yarışmasında kazananların ödülleri dağıtıldı.

Dereceye girenlere Türkiye'ye uçak bileti, tablet gibi ödüller takdim edildi.

Tören kapsamında Tunuslu öğrenciler Türkçe eserler de seslendirdi.

Ödül törenine katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu öğrencilerden Türkçe şarkı ve şiirler dinlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Doğan, dilin halkların yakınlaşmasıyla ortaklık ve iş birliği noktasında önemli olduğunu vurguladı.

