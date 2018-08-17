"Türkçe öğrencileri" harçlıklarını Türk lirasına çevirdi

Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğunu duyduklarını ifade eden Hürmüzlü, "Biz de bu durum karşısında az da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Türkiye nasıl ki mağdurlara ve mazlumlara sahip çıktıysa, biz de harçlıklarımızı dolardan Türk lirasına çevirerek destek vermek istedik. Toplu bir şekilde dolarlarımızı bozdurduk." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan Türkçe öğrenmek için Kahramanmaraş'a gelen 48 öğrenci, harçlıkları ile ailelerinden temin ettikleri 5 bin dolar ve 6 bin avroyu Türk lirasına çevirdi.

Lübnanlı Ahmet Yemen ise dünya mazlumları ve mağdurlarının duasının Türkiye ile olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşananları duyduk, izledik. Arkadaşlarımızla ailemizin harçlık olarak verdiği dolarları Türk lirasına çevirmek için bankaya geldik. Türk lirasının gerçek kıymetini bulması için az da olsa bir katkıda bulunmak istedik." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye sahip çıkmak istedik"

Ürdünlü Faysal Ebul Hasan da Türkçe öğrenmeye geldiklerini ancak Türkiye'de yaşananlara da kayıtsız kalmadıklarını vurguladı.

Az da olsa dolarları olduğunu ve bunu da bozdurarak Türkiye'ye destek vermek istediklerini dile getiren Hasan, "Türkler nasıl İslam ümmetine sahip çıktıysa, şimdi az da olsa biz Türkiye'ye sahip çıkmak istedik." dedi.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan gelen öğrencilere Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, ellerinde bulunan ve ailelerinden istedikleri dolar ve avroları Türk lirasına çevirdiklerini dile getiren Dilipak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bankada 5 bin dolar ve 6 bin avroyu Türk lirasına çevirerek Türk lirasına destek verdiler. Çam sakızı çoban armağanı bir kelebek etkisi yapmak amacıyla ceplerinde bulunan harçlıklarını Türk lirasına çevirerek Türkiye'ye destek vermiş oldular. Bu anlamlı duruşlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

