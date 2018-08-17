HABER

"Türkçe öğrencileri" harçlıklarını Türk lirasına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

YTB'nin desteğiyle çeşitli ülkelerden Türkçe öğrenmek için Kahramanmaraş'a gelen öğrenciler, harçlıkları ile ailelerinden temin ettikleri 5 bin dolar ve 6 bin avroyu Türk lirasına çevirerek spekülatif ataklara tepkilerini gösterdi - Iraklı Mahmut Hürmüzlü: - "Türkiye nasıl ki mağdurlara ve mazlumlara sahip çıktıysa biz de harçlıklarımızı dolardan Türk lirasına çevirerek destek vermek istedik" - Ürdünlü Faysal Ebul Hasan: - "Türkler nasıl İslam ümmetine sahip çıktıysa şimdi az da olsa biz Türkiye'ye sahip çıkmak istedik"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan Türkçe öğrenmek için Kahramanmaraş'a gelen 48 öğrenci, harçlıkları ile ailelerinden temin ettikleri 5 bin dolar ve 6 bin avroyu Türk lirasına çevirdi.

YTB ile Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneğince yürütülen "Medeniyetin Gençleri Türkiye'de Buluşuyor Projesi" kapsamında Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde Türkçe eğitimi alan öğrenciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.

Harçlıklarıyla Halkbankası Binevler Şubesi'ne gelen öğrenciler, dövizlerini Türk lirasına çevirdi.

Iraklı Mahmut Hürmüzlü, yaklaşık 20 gün önce Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye geldiklerini, dost ve kardeş ülkeye yapılanlar karşısında sessiz kalmak istemediklerini söyledi.

Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğunu duyduklarını ifade eden Hürmüzlü, "Biz de bu durum karşısında az da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Türkiye nasıl ki mağdurlara ve mazlumlara sahip çıktıysa, biz de harçlıklarımızı dolardan Türk lirasına çevirerek destek vermek istedik. Toplu bir şekilde dolarlarımızı bozdurduk." dedi.

Lübnanlı Ahmet Yemen ise dünya mazlumları ve mağdurlarının duasının Türkiye ile olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşananları duyduk, izledik. Arkadaşlarımızla ailemizin harçlık olarak verdiği dolarları Türk lirasına çevirmek için bankaya geldik. Türk lirasının gerçek kıymetini bulması için az da olsa bir katkıda bulunmak istedik." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye sahip çıkmak istedik"

Ürdünlü Faysal Ebul Hasan da Türkçe öğrenmeye geldiklerini ancak Türkiye'de yaşananlara da kayıtsız kalmadıklarını vurguladı.

Az da olsa dolarları olduğunu ve bunu da bozdurarak Türkiye'ye destek vermek istediklerini dile getiren Hasan, "Türkler nasıl İslam ümmetine sahip çıktıysa, şimdi az da olsa biz Türkiye'ye sahip çıkmak istedik." dedi.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da Irak, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan gelen öğrencilere Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, ellerinde bulunan ve ailelerinden istedikleri dolar ve avroları Türk lirasına çevirdiklerini dile getiren Dilipak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bankada 5 bin dolar ve 6 bin avroyu Türk lirasına çevirerek Türk lirasına destek verdiler. Çam sakızı çoban armağanı bir kelebek etkisi yapmak amacıyla ceplerinde bulunan harçlıklarını Türk lirasına çevirerek Türkiye'ye destek vermiş oldular. Bu anlamlı duruşlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

PARTNERFırtına gibi estiler!Fırtına gibi estiler!
Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacakProfesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak
Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'a yoğun talepBayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'a yoğun talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dili Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.