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Türkçe öğrenen Suriyeliler sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi kapsamında başarılı olan 120 Suriyeli kursiyere sertifikaları törenle verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) Suriyelilere yönelik yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi" kapsamında başarılı olan 120 kursiyer sertifikalarını aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğuna işaret etti.

Türk halkının Suriyeli çocukları, kendi çocuklarından ayırt etmediğini vurgulayan Ergezen, "Türkiye olarak, Suriyeli çocuklarımıza aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için sosyal ve ekonomik destek veriyoruz. Ailelerinden ayrı düşmüş çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz." dedi.

Ergezen, kayıp bir nesil yetişmemesi için Suriyeli çocuklara, Türkçe öğrettiklerini belirterek, "Türkçe okuma-yazma kurslarına bugüne kadar bin 126 Suriyeli çocuğumuz ve 368 yetişkin Suriyeli kardeşimiz katıldı. Proje kapsamında 824 çocuğumuz ve 240 yetişkinin eğitimleri ise devam ediyor." diye konuştu.

Türkçe öğrenen Suriyeli çocukların, Arif Nihat Asya'nın "Biz Kısık Sesleriz" şiirini okumasının ardından Bakan Yardımcısı Ergezen ile BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, kursiyerlere sertifikalarını sundu.

Proje kapsamında, Suriyeli çocuklara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı A1 seviyesinde Türkçe okuma-yazma kursu, hijyen ve sağlık eğitimleriyle psiko-sosyal destek verildi.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ayşe Kardaş Ergezen Bakan Yardımcısı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği BMMYK Katharina Lumpp Türkiye Temsilcisi

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