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Türkçe paylaşım da yapmıştı! Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

24.09.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili açıklamalar yapmış ve daha sonra da konuşmasının bir bölümünü, Türkçe bir mesajla Twitter'dan paylaşmıştı. Paylaşımında, Türk halkına da seslendiğini Miçotakis'in açıklamalarına, Türkiye'den jet yanıt geldi ve "gerçeklerin çarpıtıldığı" ifade edildi.

Türkçe paylaşım da yapmıştı! Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

Türkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'yi hedef alan sözlerine yanıt verdi. Konuşmasını, Türkçe mesajla sosyal medya hesabından da paylaşan Miçotakis'e, "gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'' olduğu yanıtı verildi...

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞININ BAŞKA ÖRNEĞİ"

Türk heyeti, ''Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'ı istikrarsızlaştırmakla'' suçlayan Yunan Başbakan'ın sözlerini BM Genel Kurulu'nda değerlendirdi.

Heyet, ''Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor.'' ifadesini kullandı.

ERRK

Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırımları uyguladığını hatırlatan Türk heyeti, Yunanistan'ın kendisi gemiden gemiye petrol transfer edip yaptırımları delerken, Türkiye'yi yaptırımları uygulamamakla suçlamasının ''çifte standart'' olduğunu vurguladı.

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"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE MEYDAN OKUMUYOR"

Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine meydan okumadığını, bu iddianın bir propaganda olduğunu belirten heyet, Türkiye'nin Yunanistan'ı aksine Ege'deki anlaşmazlıklara çözüm konusunda uluslararası hukuka dayalı dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti.

ADALARDA ARTAN SİLAHLANMA

Yunanistan'ın 1 Haziran 1995'ten bu yana Türkiye'yi karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmakla tehdit ettiğine dikkati çeken Türk heyeti, Yunanistan'ın bu tehdidini Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda silahlanmayla daha da artırdığını söyledi.

"YUNANİSTAN'IN TERCİHİ"

Türk heyeti, ''İkili ilişkilerimizde hakim olan mevcut olumsuz hava maalesef Yunanistan'ın bilinçli bir tercihi. Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar. İkili görüşmeler ve NATO Güven Artırıcı Önlemler müzakerelerini donduran Yunan tarafıdır.'' dedi.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN TUTUMU

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik ''onur kırıcı ve hayati tehlike arz eden'' tutumunun sadece Türkiye değil birçok uluslararası örgüt tarafından da belgelendiğini aktaran heyet, Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme ve göçmenlere yönelik ''insanlık dışı'' uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.

Heyeti, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik hakkı ve eşit uluslararası statüsünü desteklemeye ise devam edeceğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Kiryakos Miçotakis

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