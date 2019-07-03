Türkçe rap’in yükselen yıldızı Ben Fero:

Ben Fero’nun çok konuşulan şarkısı ‘Demet Akalın’ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rapçi, son şarkısında Demet Akalın isminin geçmesine yönelik soruya, "Demet Akalın şarkısında ’hava kapalı’ kelimeleriyle başladım her şeye. ’Hava kapalı, ama akalım’ Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın Tamamen denk geldi" diye cevap verdi.

Popüler kültürün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescil eden rapçi Ben Fero, kendine has tarzı ile geçen yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. ‘Mahallemiz Esmer’ şarkısı ilk birkaç haftada milyonlarca defa dinlenen Ben Fero, ‘Kimlerdensin’ ve ‘3 2 1’ şarkıları ile başarısını kanıtladı. Son olarak ‘Demet Akalın’ şarkısına ait klibini geçen hafta yayınlayan Ben Fero’ya klibinde Demet Akalın da eşlik etti. 28 yaşındaki şarkıcı, müziğe başlangıç hikayesini ve gelecek planlarını anlattı.

"15 yıldır hip hop kültürünün içindeyim"

Almanya’da doğan ve üç yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Ben Fero, yaklaşık 15 yıldır hip hop kültürünün içinde olduğunu söyledi. Şimdi ise hip hop’ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden birisi. İlk albümü ‘Orman Kanunları’ndan ‘Demet Akalın’ şarkısı için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile bir araya gelen Ben Fero, Demet Akalın ismini planlayarak seçmediğini söyledi.

Ben Fero, ünlü şarkıcı ile klipte buluşmalarını "Demet Akalın şarkısında ’hava kapalı’ kelimeleriyle başladım her şeye. ’Hava kapalı, ama akalım’ Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın Tamamen denk geldi" sözleriyle anlattı.