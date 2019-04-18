Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen, "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" Konya'da düzenlenen yürüyüşle başladı.

Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosunun yaptığı festival kapsamında, misafir 7 ülkenin temsilcileriyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından şarkılar eşliğinde Konya Valiliğine yürüyüş yapıldı.

Yağmurlu havaya rağmen gerçekleştirilen yürüyüş, güzel görüntülere sahne oldu. Kazakistan, Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, Balkar Cumhuriyeti, Yunanistan ile Iraklı tiyatrocular, giydikleri yöresel kıyafetler ve yürüyüş sırasında seslendirdikleri şarkılarla beğeni topladı.

Festivalin açılış programına, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum, yabancı ülkelerin temsilcileri ve tiyatroseverler katıldı.

- Festival detayları

Devlet Tiyatrolarından iki oyunun sahneleneceği festivalde, 8'i yabancı olmak üzere toplam 10 farklı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.