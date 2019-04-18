HABER

Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Konya'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", misafir ülkelerden gelen tiyatrocuların katıldığı yürüyüşle başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen, "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" Konya'da düzenlenen yürüyüşle başladı.

Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosunun yaptığı festival kapsamında, misafir 7 ülkenin temsilcileriyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından şarkılar eşliğinde Konya Valiliğine yürüyüş yapıldı.

Yağmurlu havaya rağmen gerçekleştirilen yürüyüş, güzel görüntülere sahne oldu. Kazakistan, Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, Balkar Cumhuriyeti, Yunanistan ile Iraklı tiyatrocular, giydikleri yöresel kıyafetler ve yürüyüş sırasında seslendirdikleri şarkılarla beğeni topladı.

Festivalin açılış programına, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum, yabancı ülkelerin temsilcileri ve tiyatroseverler katıldı.

- Festival detayları

Devlet Tiyatrolarından iki oyunun sahneleneceği festivalde, 8'i yabancı olmak üzere toplam 10 farklı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında bugün, Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Ezgi Yentürk'ün yönettiği, Adana Devlet Tiyatrosu yapımı, "Pembe Panduflu Aşk" oyunu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde bu yıl Kazakistan'dan "Jibek (Aşk Efsanesi)", Bulgaristan'dan "Ezop (Tilki ile Üzüm)", çocuk oyunu "Alaaddin", Kosova'dan "Gör Bak Neler Olacak Şimdi", Azerbaycan'dan "Hellados", Balkar Cumhuriyeti'nden "Doktor Filozofi", Yunanistan'dan "Bana Bir Şeyhler Oluyor" ve Irak'tan "Bohça" isimli oyunlar sergilenecek.

Türkiye'den de Devlet Tiyatroları oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu "Gus ile Yemek Saati"ni, Adana Devlet Tiyatrosu "Pembe Panduflu Aşk"ı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festival, 28 Nisan Pazar günü son bulacak.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik’te yaşayacakProf. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik’te yaşayacak
Bir günlüğüne stajyer vali olduBir günlüğüne stajyer vali oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya tiyatro Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.