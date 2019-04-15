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Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 18 Nisan'da tiyatroseverlerle buluşacak - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Ortak dil, sanat yoluyla bir kere daha birleştirici, kavrayıcı, besleyici unsur oluyor. Böylece milyonlarca insan aynı dili zenginleştirerek yan yana geliyor, dilin anlam kalesinde buluşuyor"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", bu yıl 12'nci kez perdelerini açacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 18 Nisan'da Konya'da başlayacak.

Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosunun yaptığı festivalin ilk gününde, Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Ezgi Yentürk'ün yönettiği, Adana Devlet Tiyatrosu yapımı, "Pembe Panduflu Aşk" oyunu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- "Türkçe tiyatro yapan ülkeleri buluşturan festival"

Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri, Türk dilinin ilk defa remi dil olarak kabul edildiği topraklarla buluşturan festivalde, Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan, Balkar Cumhuriyeti, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan ve Irak tiyatro toplulukları seçkin eserlerini sergileyecek.

Devlet Tiyatrolarından iki oyunun sahneleneceği festivalde, sekizi yabancı olmak üzere toplam 10 farklı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde bu yıl, Kazakistan Cumhuriyeti'nden "Jibek (Aşk Efsanesi)", Bulgaristan Cumhuriyeti'nden "Ezop (Tilki İle Üzüm)", çocuk oyunu "Alaaddin", Kosova'dan "Gör Bak Neler Olacak Şimdi", Azerbaycan'dan "Hellados", Balkar Cumhuriyeti'nden "Doktor Filozofi", Yunanistan'dan "Bana Bir Şeyhler Oluyor" ve Irak'tan "Bohça" isimli oyunlar sergilenecek.

Türkiye'den ise Devlet Tiyatroları oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu "Gus İle Yemek Saati"ni, Adana Devlet Tiyatrosu "Pembe Panduflu Aşk"ı tiyatroseverlerle buluşturacak. Festival, 28 Nisan Pazar günü son bulacak.

- Festivalin alkışları tüm tiyatro ustalarına adandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ne büyük bir gurur ki Konya'da Bin Nefes Bin Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali düzenliyoruz. Ortak dil, sanat yoluyla bir kere daha birleştirici, kavrayıcı, besleyici unsur oluyor. Böylece milyonlarca insan aynı dili zenginleştirerek yan yana geliyor, dilin anlam kalesinde buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru da yaşamlarını Türk tiyatrosuna, Türk diline, Türk edebiyatına adamış büyük ustaları saygıyla anarak, şunları kaydetti:

"Yaptıkları katkılarla ölümsüz olmuş ve aramızdan ayrılmış büyük ustalara, başta Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Salih Canar, Melek Ökte, Nur Subaşı olmak üzere adını anmakla bitiremeyeceğim tüm ustalarıma festivalin tüm alkışlarını adıyorum."

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tiyatro

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