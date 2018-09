"Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi ağırladı

9'uncusu düzenlenen programda şu ana dek 5 bine yakın kişinin Türkiye'ye geldiğini aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çin'den Somali'ye, Sudan'dan Filistin'e, İngiltere'den Senegal'e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci 28 farklı ilde eğitimlere, workshoplara, konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara katıldı. Öğrencilere sadece Türkçe öğretilmekle yetinilmiyor. Öğrenciler gezdikleri her şehrin kültürünü, geleneğini ve sanatını da yakından tanıma fırsatı yakalıyor. 118 ülkeden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi kariyer sahibi insanlar da var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri, sonuçlarını veriyor. Gençler, ülkemizi yakından tanıyıp zenginliklerini keşfetti. Bu da Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Diliyle, yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönen öğrenciler sonrasında gönüllü birer Türkiye elçisi oluyor."