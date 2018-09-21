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"Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen proje kapsamında dünyanın farklı coğrafyasından bin öğrenci Türkiye'de bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 9'uncusu düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi Türkiye'de buluşturdu.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen proje kapsamında Endonezya, Cezayir, El Salvador, Almanya ve Yunanistan gibi 118 farklı ülkeden bine yakın öğrenci Türkiye'ye geldi.

150 bin başvurunun içinden farklı kültür, din, dil ve ırktan seçilen öğrencilerin Türkçelerinin geliştirilmesi, kültürel etkileşimlerinin artırılması ve olumlu Türkiye algısının güçlendirilmesinin hedeflendi.

Farklı şehir ve üniversitelerde 1 ay misafir edilen öğrenciler, katıldıkları ders ve seminerler sayesinde Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma olanağının yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile Türkiye'deki sosyal yaşamı yerinde keşfetme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu'nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak istediklerini ifade etti.

Enstitü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 kültür merkezleri bulunduğunu belirten Ateş, yaz okulu için dünyanın dört bir yanından 150 bin başvuru aldıklarını ve bin kişiyi Türkiye'de ağırladıklarının altını çizdi.

9'uncusu düzenlenen programda şu ana dek 5 bine yakın kişinin Türkiye'ye geldiğini aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çin'den Somali'ye, Sudan'dan Filistin'e, İngiltere'den Senegal'e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci 28 farklı ilde eğitimlere, workshoplara, konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara katıldı. Öğrencilere sadece Türkçe öğretilmekle yetinilmiyor. Öğrenciler gezdikleri her şehrin kültürünü, geleneğini ve sanatını da yakından tanıma fırsatı yakalıyor. 118 ülkeden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi kariyer sahibi insanlar da var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri, sonuçlarını veriyor. Gençler, ülkemizi yakından tanıyıp zenginliklerini keşfetti. Bu da Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Diliyle, yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönen öğrenciler sonrasında gönüllü birer Türkiye elçisi oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
Türkçe yaz okulu Yunus Emre Enstitüsü (YEE)

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