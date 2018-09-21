"Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 9'uncusu düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi Türkiye'de buluşturdu.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen proje kapsamında Endonezya, Cezayir, El Salvador, Almanya ve Yunanistan gibi 118 farklı ülkeden bine yakın öğrenci Türkiye'ye geldi.

150 bin başvurunun içinden farklı kültür, din, dil ve ırktan seçilen öğrencilerin Türkçelerinin geliştirilmesi, kültürel etkileşimlerinin artırılması ve olumlu Türkiye algısının güçlendirilmesinin hedeflendi.

Farklı şehir ve üniversitelerde 1 ay misafir edilen öğrenciler, katıldıkları ders ve seminerler sayesinde Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma olanağının yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile Türkiye'deki sosyal yaşamı yerinde keşfetme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu'nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak istediklerini ifade etti.

Enstitü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 kültür merkezleri bulunduğunu belirten Ateş, yaz okulu için dünyanın dört bir yanından 150 bin başvuru aldıklarını ve bin kişiyi Türkiye'de ağırladıklarının altını çizdi.