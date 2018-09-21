"Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 9'uncusu düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" projesi, 118 ülkeden bin öğrenciyi Türkiye'de buluşturdu.
YEE'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen proje kapsamında Endonezya, Cezayir, El Salvador, Almanya ve Yunanistan gibi 118 farklı ülkeden bine yakın öğrenci Türkiye'ye geldi.
150 bin başvurunun içinden farklı kültür, din, dil ve ırktan seçilen öğrencilerin Türkçelerinin geliştirilmesi, kültürel etkileşimlerinin artırılması ve olumlu Türkiye algısının güçlendirilmesinin hedeflendi.
Farklı şehir ve üniversitelerde 1 ay misafir edilen öğrenciler, katıldıkları ders ve seminerler sayesinde Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma olanağının yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile Türkiye'deki sosyal yaşamı yerinde keşfetme imkanı buldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu'nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak istediklerini ifade etti.
Enstitü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 kültür merkezleri bulunduğunu belirten Ateş, yaz okulu için dünyanın dört bir yanından 150 bin başvuru aldıklarını ve bin kişiyi Türkiye'de ağırladıklarının altını çizdi.
9'uncusu düzenlenen programda şu ana dek 5 bine yakın kişinin Türkiye'ye geldiğini aktaran Ateş, şöyle konuştu:
"Bu yıl Çin'den Somali'ye, Sudan'dan Filistin'e, İngiltere'den Senegal'e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci 28 farklı ilde eğitimlere, workshoplara, konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara katıldı. Öğrencilere sadece Türkçe öğretilmekle yetinilmiyor. Öğrenciler gezdikleri her şehrin kültürünü, geleneğini ve sanatını da yakından tanıma fırsatı yakalıyor. 118 ülkeden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi kariyer sahibi insanlar da var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri, sonuçlarını veriyor. Gençler, ülkemizi yakından tanıyıp zenginliklerini keşfetti. Bu da Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Diliyle, yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönen öğrenciler sonrasında gönüllü birer Türkiye elçisi oluyor."
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti
Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum