Turkcell Adil Kullanım Kotasını uygulamayacak!

Dijitalleşme yolunda büyük yol kateden Turkcell, BTK’nın geçtiğimiz günlerde almış olduğu AKK ve AKN kaldırım kararını destekleyeceğini açıkladı. CEO Kaan Terzioğlu bugün attığı Tweet ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm fiber internet tariflerinde AKK/AKN’yi kaldıracaklarını açıkladı.

CEO Kaan Terzioğlu; “Dijital egemenlik hedefi ile büyüyen ülkemizde, daha fazla araştırmaya, dünyayla daha fazla entegre olmaya yolu açacak çalışmaları destekliyoruz. 1 Ocak’tan itibaren tüm fiber internet tekliflerimizde AKK’yi kaldırarak bu yolda önemli bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hatırlayacağınız üzere BTK daha önce de bu tip bir karar almıştı. İnternet servis sağlayıcıları bu karara uymuş ama AKN adını verdikleri bir sisteme geçiş yapmıştı. Şimdiki süreçte ise tüm teknik altyapı sağlandığı için AKN de ortadan kalkacak. AKN kalktığı zaman müşteriler internet paketlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Henüz zam konusunda hiçbir internet servis sağlayıcısınan bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak tahminlerimize göre paketlerde yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir zam yapılması söz konusu olabilir. Umarız tahminlerimiz boşa çıkar ve AKN’siz tarifeler aynı fiyatından devam eder.

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