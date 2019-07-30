Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters'i ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.

Turkcell Akademi'nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program, alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.

2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu program, ABD'nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi'nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar, programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak.